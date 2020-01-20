تعرض الأحد العشرات من عناصر الشرطة في هونغ كونغ للضرب من طرف متظاهرين مؤيدين للديمقراطية خلال مظاهرة دعت إلى المزيد من الحريات ديمقراطية. واندلعت الاشتباكات بين الطرفين عندما أمرت الشرطة المتظاهرين بإجلاء الحي التجاري في المدينة. وتجمع المتظاهرون خلف المظلات ورفعوا شعارات تطالب بالحرية. وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن مجموعة من الضباط كانوا يرتدون ملابس مدنية تعرضوا للضرب بالمظلات من طرف متظاهرين ملثمين في الوقت الذي كانوا يتفاوضون فيه مع منظمي المسيرة. واقتحمت شرطة مكافحة الشغب المنطقة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
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