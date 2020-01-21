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إسرائيل

مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد تسللهم إلى إسرائيل انطلاقا من غزة (مصدر عسكري)

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بقلم:  Euronews
جنود إسرائيليون ومركباتهم المدرعة بالقرب من الحدود مع غزة 13 نوفمبر 2019.
جنود إسرائيليون ومركباتهم المدرعة بالقرب من الحدود مع غزة 13 نوفمبر 2019.   -  
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أ ب - Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء أنّ جنوده قتلوا ثلاثة فلسطينيين تسلّلوا من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل ورموا عبوة ناسفة باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن أحد الفلسطينيين رمى عبوة ناسفة باتجاه قوة إسرائيلية، هرعت إلى المكان وردت بتطويق المتسللين وإطلاق النار عليهم.

وقالت متحدّثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس "بوسعي أن أؤكّد أنّ ثلاثتهم قتلوا".

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه على تويتر : "لقد رصدنا لتوّنا ثلاثة إرهابيين عبروا السياج الأمني من غزة إلى إسرائيل. بعد وصول جنودنا إلى الموقع ألقى الإرهابيون عبوّة ناسفة باتجاههم. رد جنودنا بإطلاق النار على الإرهابيين".

كما أكد الجيش عدم وقوع إصابات في صفوفه، وعدم تعرض البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة إلى أي خطر نتيجة العملية.

وقامت القوات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة إثر الحادث للتأكد من خلوها من مسلحين متسللين آخرين.

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