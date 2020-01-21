أكدت فرنسا أنها ستستقبل 400 طالب لجوء من اليونان، من الآن حتى الصيف المقبل، بعد لقاء في أثينا جمع بين وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس ومساعد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

هذه المجموعة من طالبي اللجوء ستتكون بشكل أساسي من العائلات.

واتفق البلدان على عدة خطوات من شأنها مساعدة اليونان على مواجهة أزمة اللجوء.

وكانت فرنسا قد قررت تعزيز مشاركتها في بعثة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية) في اليونان، كما ستقوم باريس بإرسال 24 متخصصاً في عملية اللجوء لمساعدة اليونانيين.

كما يتم التخطيط لرحلات بين فرنسا واليونان لإعادة اللاجئين الذين لا يحتاجون حماية، وكذلك تسهيل الحصول على وثيقة المرور/ وثيقة العودة للمهاجرين، إضافة إلى إنشاء جهة مراقبة فرنسية ثالثة في المطارات اليونانية بهدف السيطرة على حركة الهجرة الثانوية (انتقال المهاجرين من دولة لأخرى) داخل الاتحاد الأوروبي.

تجري هذه التحركات فيما يشتعل الغضب في الجزر اليونانية بسبب قوانين الهجرة واللجوء الجديدة، حيث يخطط سكان جزر ساموس وكيوس وليسفوس لمظاهرات كبيرة الأربعاء للمطالبة بإخراج المهاجرين واللاجئين من جزرهم. إذ العاصمة أثينا الخميس مظاهرة للمطالبة بلقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.