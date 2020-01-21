96 عاما مرت على وفاة لينين .. شيوعيو روسيا باقون على العهد

أحيا الثلاثاء المئات من أنصار الحزب الشيوعي الروسي الذكرى ال 96 لوفاة فلاديمير لينينن أول زعيم للاتحاد السوفياتي حيث تجمع أنصار الحزب في الساحة الحمراء بموسكو أمام الضريح الذي يضم الجثمان المحنّط للزعيم الشيوعي ووضعوا إكليلا من الورود بهذه المناسبة.

وقد ألقى زعيم الحزب الشيوعى غينادى زيوغانوف خطابا وصف فيه لينين بأنه ثوري معربا عن أمله في أن يدرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرث لينين.

كما عبر بعض سكان موسكو عن رغبتهم الشديدة في العودة إلى حقائق الشيوعية، معتبرين لينين رمزا لمجتمع عادل.

وقال أحد الأنصار الشيوعيين أنَ ما فعله ما فعله لينين والحزب البلشفي لا يزال راسخا في أذهان و قلوب الملايين أو حتى المليارات فيما رأى آخر أن الزعيم لينين "شخصية مقدسة"

ومنذ تفكك الاتحاد السوفياتي، لا يزال الجدل يحيط بمسألة نقل رفاة الزعيم الشيوعي إلى مكان آخر بعيدا عن الساحة الحمراء.

أ ب Pavel Golovkin

من هو فلاديمير لينين:

ولد فلاديمير لينين يوم 22 أفريل/أبريل عام 1870. كان ثوريا ماركسيا وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، وله عدة مؤلفات من اشهرها:" الإمبريالية وأعلى حالات الرأسمالية" (1916)، " الدولة والثورة"(1917)،" المادية والمذهب النقدي التجريبي".

وتعرض لينين لمحاولة إغتيال قبل أن يصاب بجلطة في مايو عام 1922 فسببت له شللا نصفيا أدى لغيابه نسبيا عن الساحة السياسية إلى أن توارى عن الأنظار نهائيا بعد عدة جلطات أصيب بها. وقد قضى لينين في 21 يناير 1924.