ترامب في دافوس؟ جيد.. لكن ما الثمن ؟

قال موقع كوارتز الأمريكي إن تكاليف مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري ستصل إلى ما لا يقل عن 3.4 مليون دولار امريكي خلال يومين فقط.

واعتمد إحصاء الموقع على تحليل إيداعات مالية فيدرالية لمصروفات ترامب وفريقه خلال الرحلة من غرف وأجنحة فندقية وإيجار سيارات دون أن يتضمن كل ذلك تكاليف سفر الطائرة الرئاسية إلى سويسرا أو رواتب أفراد أمنه الخاص.

وطبقاً لكوارتز، فإن تكلفة سفر الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" إلى دافوس تصل إلى 2.2 مليون دولار.

منتجع دافوس أ ب

ويقيم عدد كبير من حاشية البيت الأبيض في فندق شتايغنبرغر بيلفيدير التاريخي بالقرب من وسط مدينة دافوس وهو ما وصلت تكلفته لمليون دولار.

وتم تخصيص 400 ألف دولار لإقامة أفراد الأمن السري في فندق باد راغاز المعروف بمنتجعاته الصحية الراقية.

وألقى ترامب الخطاب الرئيسي الافتتاحي للمنتدى اليوم الثلاثاء ليصبح ثاني رئيس أمريكي يحضر دافوس بعد الرئيس بيل كلينتون عام 2000.

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام حتى الرابع والعشرين من يناير - كانون الثاني الجاري.