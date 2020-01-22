تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا القاتل في واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس الصيني الغامض المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" في ولاية واشنطن.

ولفت مسؤولو الصحة إلى أن أحد سكان مقاطعة سنوهوميش البالغ من العمر 30 عاما نقل إلى المستشفى بالقرب من سياتل وهو يخضع للعلاج اللازم بعد أن تبين إصابته بالفيروس الغامض والذي يتنقل بحسب الأطباء عبر الجهاز التنفسي.

وقال المسؤول إن الرجل عاد يوم الأربعاء الماضي من الصين بعد أن كان في زيارة لأحد أقربائه في مدينة ووهان بوسط الصين حيث ظهر الفيروس وبعد وصوله إلى البلاد بدأ يشعر بالألم وتواصل على الفور مع المستشفى وقاموا بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة ليتبين يوم الإثنين أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء، أنّ حصيلة هذا الفيروس ارتفعت إلى 9 وفيات وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشاره بصورة أسرع.