كيف أصبح الناس ينظرون إلى الرأسمالية في هذه الأيام ؟

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيدلمان الأمريكية للعلاقات العامة أن غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم أفقد 56% من الناس ثقتهم في الرأسمالية كنظام اقتصادي يمكنه تحقيق التنمية والرخاء.

وتضمن الاستقصاء مشاركة أكثر من 34 ألف شخص من 28 دولة حول العالم أجابوا على أسئلة محددة عبر الإنترنت لمدة 30 دقيقة.

وقال أكثر من نصف المشاركين إن الرأسمالية أصبحت تضرّ العالم أكثر مما تنفعه وهو ما يمكن أن يحدث صدمة بالأوساط السياسية والاقتصادية العالمية خاصة بعد نشر نتيجة الاستقصاء الذي تزامنت نتائجه وانطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وخلصت نتيجة الاستقصاء إلى أن ارتفاع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الدول الغنية قد ساهم في زعزعة ثقة الأشخاص بالرأسمالية.

وأضاف: "المخاوف طغت على الآمال... الناس في الدول المتقدمة كانت لديهم فكرة أنك إذا عملت بجد فسوف تصل إلى المستوى الأعلى بحلول الجيل التالي (من عائلتك) وهو ليس صحيحاً الآن".

وشدد التقرير على أن الفساد وخرق المؤسسات الكبيرة للقوانين إضافة للأخبار الزائفة قد ساهم بشكل كبير في فقدان الثقة بالرأسمالية كما انخفضت ثقة الأغلبية في قدرة المؤسسات الحكومية على حل مشاكلهم.