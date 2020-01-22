للمرة الثانية ..برلماني إيراني يقدم مكافأة 3 مليون دولار لمن يقتل ترامب

عرض النائب البرلماني الإيراني أحمد حمزة جائزة قدرها ثلاثة ملايين دولار أمريكي لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي العرض انتقاماً لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية على العراق في الثالث من يناير - كانون الثاني الجاري.

وقال حمزة، وهو نائب عن مدينة كهنوج بإقليم كرمان مسقط رأس سليماني: "أعلن نيابة عن جميع سكان كرمان أننا جميعاً جنود الحاج قاسم (سليماني) ولا خوف لدينا من الاستشهاد. سنمنح ثلاثة ملايين دولار نقداً لأي شخص يقتل ترامب".

ووجه حمزة تهديداً للولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية وسفاراتها بالشرق الأوسط. وأضاف: "ستتذوقون حقيقة أن استشهاد سليماني أخطر (لكم) من وجوده حياً".