المصممة الهولندية إيريس فان هيربن: "لكل شخص الحرية أن يرتدي ما يريد!"

هي مبدعة هولندية في مجال الأزياء وصاحبة رؤية خاصة، وواحدة من بين 10 مصممين، يمكن إدراج علاماتهم التجارية، في مجال الأزياء الراقية، أو "هوت كوتور". التقت مراسلة يورونيوز، جين وذرسبون، مع إيريس فان هيربن، وذلك بعد تكريمها في أسبوع الموضة العربي في دبي، وسألتها عن مشاركتها في هذه الدورة من أسبوع دبي للموضة، فأعربت عن حماسها، وأضافت: "إنها المرة الثانية التي أشارك فيها، وأرغب بالمشاركة في المرات المقبلة. فمشهد الأزياء هنا نابض بالحياة، وواعد في المستقبل، ويساعد في اكتشاف آفاق جديدة في مجال الأزياء".

يورونيوز: "ما رأيك بدبي كعاصمة للموضة؟".

إيريس فان هيربن: "تجري هنا الكثير من الأشياء، والحدث يصبح أقوى فأقوى. وأرى أن دبي أصبحت حقا بمثابة عاصمة للأزياء".

يورونيوز: "بالنظر إلى الاقتصاد، هذه الصناعة تجلب الكثير من المال إلى المنطقة، لماذا تعتبر هذه الصناعة جزءا مهما من الحياة؟".

إيريس فان هيربن: "الأزياء تخلق هُويتنا. وأنا أعتبر الموضة بمثابة مختبر للهوية، وأعتقد أنها تلهمنا لخلق أنفسنا بصورة متجددة. إنها تعكس جزءا كبير من ثقافتنا، وتعكس هويتنا والقيم التي نحملها. إنها تشبه لغة غير منطوقة. يمكنك أن تتواصلي مع الآخرين وتظهري قيمك ونظرتك إلى الحياة من خلال ما ترتدينه. الأزياء تبعث رسالة قوية جدا".

يورونيوز: "توصف أعمالك بانها "أزياء خيالية"، كيف تصفينها أنت؟".

إيريس فان هيربن: "في تصوري، إنها شكل من أشكال الفن. وأعتقد أن تصميم الأزياء هو فن الموضة. العمل يتطلب الابتكار والتعاون. وأنا أحب العمل مع التخصصات الأخرى من أجل إظهار الجانب الفكري لعملي. وجمع الجوانب المختلفة للمجتمع ضمن عمل واحد".

يورونيوز: "كيف تقيمين تغير الصناعة ونموها خلال سنوات عملك؟".

إيريس فان هيربن: "نعيش فترة مثيرة للغاية! الموضة أصبحت أكثر شمولا وانفتاحا وديمقراطية. أصحبت أيضا أكثر تنوعًا واستدامة، وهذا أمر هام للغاية. فللا يزال أمامنا شوط طويل لنقطعه في مجال الاستدامة".

يورونيوز: "كيف تقاربين مسألة الاستدامة في عملك؟".

إيريس فان هيربن: "حسنا أنا أركز على تصميم الأزياء الراقية، وهذا بحد ذاته أحد قواعد الاستدامة. لأنني أصمم أزياءً فقط عند الطلب. ولا أشارك في النظام القائم على تصنيع النُفايات. إلى جانب ذلك، أتعاون مع علماء وبيولوجيين ومهندسين معماريين وفنانين من أجل تحسين طريقة تنفيذ الأزياء التي أصممها. والأمر ينطبق على التقنيات والمواد التي نبتكرها بأنفسنا، في محاولة لتقليل الهدر البيئي".

يورونيوز: "بصفتك سيدة أعمال، ما هي التحديات التي واجهتك لخلق علامتك التجارية؟".

إيريس فان هيربن: "كان تحديًا كبيرا! ليس من السهل دائمًا إنشاء علامة تجارية، وكوني امرأة جعل التحدي أكبر بالطبع. أنا أحب العمل ضمن فريق نسائي، ومعظم أفراد طاقمي من النساء. هذه هي رسالتي المتواضعة إلى العالم، توجد الكثير من النساء المتميزات وأنا أحب أن يعملن في شركتي".

يورونيوز: "هل يحتاج التوازن بين الجنسين إلى معالجة ضمن صناعة الأزياء؟".

إيريس فان هيربن: "بالطبع!".

يورونيوز: "لماذا؟ كيف يمكن تحقيق ذلك؟ ما الذي اختبرتيه بنفسك في هذا المجال؟".

إيريس فان هيربن: "الذكور لايزالون يحركون هذه الصناعة، خاصةً في المستويات العليا. أظن أنه يجيب تغير ذلك لتصبح صناعة أكثر ديمقراطية. بالطبع، توجد فروقات بين الدول على هذا الصعيد. لكن بنظرة عامة الفرق لا يزال كبيرا. وعلينا أن نغير ذلك في بيئتنا المباشرة. وإذا أسهمنا جميعا، فسيحدث ذلك تطورا كبيرا".

يورونيوز: "متى تتدخل الأزياء بالسياسية برأيك؟ في بلدك الأم، هولندا، تم حديثا حظر النقاب الذي يغطي الوجه، وفرنسا فعلت الشيء نفسَه قبل عامين. ما رأيك بهذا الأمر؟".

إيريس فان هيربن: "وجدت الأمر صعبا للغاية. علامتي التجارية غير معنية بإرسال أي سائلَ سياسية. أشعر أن هناك الكثير ليقال! وفي نهاية المطاف، كل هذه الأشياء مؤقتة. أما عملي فينصب على إنشاء تصاميم تكون صالحة لكل زمان. أحب مقاربة عملي من منظور عين الطائر".

يورونيوز: "أعني من منظورك الشخصي، ما هو رأيك هل يمكن لأي شخص أن يملي على شخص آخر ما يرتدي أو لا يرتدي؟".

إيريس فان هيربن: "كلا... فعملي كله ينصب على مسألة الحرية. يجب أن نمتلك القدرة للتعبير عن أنفسنا بالطريقة التي نريد. وأن نعبر عن هويتنا وإبداعنا الخاص. أظن أن لكل شخص الحرية بأن يرتدي ما يريد".

يورونيوز: "ما رأيك في مسألة الحياد الجندري؟".

إيريس فان هيربن: "أعتقد أنه أمر جيد، وفي الوقت ذاته علينا تبني الجندرية، فذلك أمر جميل حقا. يوجد الكثير من الجمال في الأنوثة والذكورة. ومن المثير للاهتمام وجود خيارات جديدة تتعلق بالحياد الجندري. أعتقد أن هذا التوجه أصبح بديلا جديدا".

يورونيوز: "لو عدت بالزمن إلى الوراء، ما هي النصيحة التي ستقدمينها لنفسك عندما كنت صغيرة؟".

إيريس فان هيربن: "سؤال جميل. كنت سأقدم لنفس الكثير من النصائح، لأني اقترفت الكثير من الأخطاء. لا أعلم من أين سأبدأ. كنت ساذجة جدًا عندما بدأت في العمل. كان اهتمامي منصبا على العمل الإبداعي فقط، هذا أمر جيد، لكن إنشاء علامة تجارية يعني أيضا إدارة مؤسسة، وكان علي الاستعانة بالآخرين لمساعدتي في إدارة العمل منذ البداية".

يورونيوز: "هل صحيح أنك واحدة من بين عشرة أشخاص يمكنهم القول بأنهم مصممو أزياء راقية أو هوت كوتور؟".

إيريس فان هيربن: "نعم. أظن أنني كنت أصغرهم سنا".

يورونيوز: "ما نصيحتك للمصممين الجدد الذين يدخلون إلى هذا المجال؟".

إيريس فان هيربن: "أريد أن أقول لهم ألا ينسوا أصول المهنة والابتكار. فهذا أهم ما في الموضة. مهنتنا تعتمد على الابتكار. في هذه الأيام ينصب تركيزنا على الثقافة. لكن في صناعة الأزياء، تصميم النماذج على سبيل المثال، أمر مهم للغاية. لكن المدارس لم تعد تعطي أهمية لتقليد المهنة. وسوف يضيع الكثير عليك في حياتك المهنية إذا كنت تملك أداة واحدة فقط".