حكومة تضم 6 سيدات في لبنان وأول وزيرة دفاع عربية

نشرت الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية اللبنانية عبر موقع تويتر الصورة التذكارية الأولى للوزيرات الست اللواتي تم تكليفهن يوم أمس الثلاثاء للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في حكومة أبصرت النور بعد مخاض عسير. ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والمؤلفة من 20 وزيرا ووزيرة مهمة شاقة في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا ويرزح تحت وطأة ديون تصل إلى 90 مليار دولار أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وللمرة الأولى بتاريخ الحكومات اللبنانية المتعاقبة، تحصل المرأة على 6 حقائب حكومية.

ونالت زينة عكر منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وتم تنصيبها على وزارة الدفاع لتكون المرأة الأولى لبنانيا وعربيا تتولى حقيبة الدفاع. وتحمل عكر شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق/ الإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وكلفت منال عبد الصمد الأستاذة المحاضرة في جامعة القديس يوسف (USJ) في بيروت بمنصب وزيرة الإعلام في الحكومة الجديدة.

وفور إعلان التشيكلة الحكومية، انهالت التعليقات التي أرفقت بصورة للوزيرة الشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتم تكليف فارتينيه أوهانيان لتولي منصب وزيرة الشباب والرياضة. وتعدّ أوهانيان الوزيرة الأصغر سنا في هذه الحكومة حيث تبلغ 36 عاماً. وهي مديرة مركز زوارتنوتس التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعطيت حقيبة وزارة العمل لمايا يمين الدويهي، وهي مهندسة معمارية استشارية منتسبة إلى نقابة المهندسين في مدينة طرابلس شمالي لبنان. هذا وتم تكليف غادة شريم بوزارة المهجرين، وماري كلود نجم بوزارة العدل.

وقد رفضت أحزاب عدّة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وبالتالي، انحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفاؤه وأبرزهم حزب الله وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتضم الحكومة أسماء غير معروفة لعامة الناس، بينهم أكاديميون.