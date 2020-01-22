عاجل
This content is not available in your region

الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: انطلاق عملية تعداد سكان الولايات المتحدة في ألاسكا

محادثة
بقلم:  Sami Fradi
خليج يوكسوك في ألاسكا التي شهدت عمليات إحصاء قبل أن تشتري الولايات المتحدة الأرض من روسيا في 1867.
خليج يوكسوك في ألاسكا التي شهدت عمليات إحصاء قبل أن تشتري الولايات المتحدة الأرض من روسيا في 1867.   -  
حقوق النشر
مات هيج/أسوشيتد برس
حجم النص Aa Aa

بدأ إحصاء عدد السكان في الولايات المتحدة هذا الأسبوع في منطقة ألاسكا. وبدأ أول تعداد يوم الثلاثاء في خليج توكسوك في جزيرة نلسون.

ويعد سفر الموظفين العاملين على جمع المعطيات الخاصة بالاحصاء أسهل على أرض الجليد، من السفر على أرض ذاب جليدها، كما يرجح أولئك العاملون ان يجدوا أكبر عدد من الأهالي، قبل أن يغادروا منازلهم بغرض الصيد والقنص بعد ذوبان الجليد.

ويجري تعداد السكان في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، وقد بدأ في ألاسكا كتقليد وكضرورة، خاصة منذ أن اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا سنة 1867. وتعتمد نتائج الإحصاء السكاني في التمثيل في الكونغرس وفي توزيع المال الفيدرالي.

وبسبب ضعف ربط الانترنت فإن مقابلة الأهالي من بيت إلى بيت أمر ضروري في المناطق النائية، أما المناطق الحضرية في ألاسكا فسيجري فيها التعداد خلال منتصف آذار/مارس المقبل.

أول امرأة سجل اسمها في عملية تعداد هذه العشرية هي ليزي شيميوغاك ذات 90 عاما، التي ولدت وسط عائلة من البدو الرحل، ونشأت في منزل من الطين، وتنقلت حيثما وجد القنص والصيد. وقالت ليزي متحدثة لغة "يوبيك" إنها سعيدة، بان تكو أول شخص يسجل اسمه في عملية التعداد.

ويقول روبرت بيتكا المسؤول في مجلس نوناكوياك التقليدي، إنه يأمل في أن تصل رسالة "فخر اليوبيك" إلى "بقية الأمة"، وليشهد العالم بأن شعب اليوبيك قوي الثقافة والتقاليد، وأن "لغة اليوبيك قوية جدا".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox