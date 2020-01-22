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سويسرا

ترامب يخطط لحظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ترامب يخطط لحظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تحضر لإضافة "بعض دول" إلى اللائحة المثيرة للجدل للدول التي يمنع على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة أو يخضعون لقيود صارمة.

وأعلن من منتدى دافوس الاقتصادي "سنضيف بضع دول إليها. علينا أن نضمن أمننا. يجب أن يكون بلدنا بأمان"، مضيفاً أن أسماء تلك الدول ستعلن "قريباً جداً".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية تريد إضافة نيجيريا، أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان، إلى اللائحة فضلاً عن دول أخرى من إفريقيا وآسيا.

وقالت الصحيفة إنه يجري دراسة فرض قيود جديدة على بيلاروسيا وإريتريا وقرغيزستان وبورما والسودان وتنزانيا.

وبعد تولي ترامب الرئاسة مباشرةً، فرضت الإدارة الأمريكية في كانون الثاني/يناير 2017 حظر سفر وقيود مشددة على مواطني دول ذات غالبية مسلمة، ما أثار موجة من الانتقادات.

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