حكمت محكمة أمريكية على أمريكي أسود بالسجن لمدة 12 عاماً بسبب حيازته لهاتفه الخلوي داخل زنزانته بسجن المقاطعة في ولاية مسيسيبي.
وأثار الحكم، الذي صدر في أغسطس – آب عام 2018 قبل أن تؤيده المحكمة في التاسع من يناير – كانون الثاني الجاري، صدمة واسعة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة إذ اعتبر هذه الحكم جائراً وطالبوا حاكمة الولاية بالتدخل لتخفيفه.
كذلك ألقى البعض باللوم على أمن السجن الذي سمح لناش بإدخال هاتفه داخل الزنزانة في المقام الأول.
وكان المتهم ويلي ناش (39 عاماً) في سجن مقاطعة نيوتن حين طلب من أحد الحراس شحن هاتفه الجوّال ليمكنه من التواصل مع زوجته وأولاده الثلاثة.
ويمنع قانون مسيسيبي حيازة الهواتف داخل السجون والإصلاحيات ويعاقب ذلك بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً.
وقال ناش إن الحكم غير متناسب إلى حد كبير مع الجنحة التي ارتكبها "وينتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر العقوبات القاسية وغير العادية" بحسب ما قال أمام المحكمة.
ورد القاضي جيمس د. ماكسويل في وثيقة الحكم الصادر إنه رغم أن عقوبة ناش البالغة 12 عامًا كانت قاسية إلا أنها تندرج ضمن النطاق القانوني لتلك الجريمة.