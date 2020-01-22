شاهد: جسر على ارتفاع 160 متراً لربط ثلاثة أقاليم في جنوب الصين

افتتحت الصين جسراً فوق الجبال على ارتفاع 160 متراً من سطح الأرض لربط حدود ثلاثة أقاليم في جنوب غرب البلاد.

واستغرق بناء الجسر، المسمى جيمينغسانشنغ وهي تعني "الجسر ثلاثي المقاطعات"، ثلاث سنوات ويبلغ طوله 286 متراً وعرضه 11.5 متر.

ويربط الجسر بين أقاليم سيشوان وغيجو ويونان وسيخدم الآلاف من المسافرين المقيمين بتلك المنطقة النائية بعدما اعتادوا على قضاء ساعات طويلة لعبور حدود الأقاليم عبر طرق وعرة في الجبال.

ويستغرق عبور الجسر من إقليم إلى آخر خمس دقائق بالسيارات.

ومن المنتظر أن يساعد الجسر على رفع مستوى المعيشة بالأقاليم الثلاثة نظراً لتوفيره طريق سريع وممهد لنقل السلع التجارية المختلفة.