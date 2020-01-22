خرج الآلاف من الأمريكيين في ولاية فيرجينيا للدفاع عما أسموه حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة وسط وعود من الديمقراطيين المنتخبين لحكم الولاية بوضع حد لهذا الحق. ورفع الآلاف أسلحتهم المرخصة وسط حضور أمني كبير تخوفاً من مشاركة بعض المناهضين لحيازة الأسلحة ووقوع اشتباكات بين الطرفين مثل ما حدث في مسيرات شارلوتسفيل عام 2017. وقالت الشرطة إن المسيرة انتهت بحلول الحادية عشر صباحاً دون وقوع أي اشتباكات. وتسعى القيادة الديمقراطية في فيرجينيا إلى سن قوانين تمنع حرية حيازة الأسلحة الشخصية في الولاية.