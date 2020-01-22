مقتل امرأة وإصابة 3 بإطلاق نار في مدينة الظهران شرق السعودية

ذكرت الوكالة الرسمية السعودية "واس" أن امرأة سعودية ثلاثينية قتلت وأصيبت أخريان وسائقهن من الجنسية الهندية برصاص رجل لم تتّضح دوافعه في مدينة الظهران في شرق المملكة الغنية بالنفط.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" ليل أمس الثلاثاء، إنّ "الجهات الأمنية أوقفت صباح الإثنين مواطناً ثلاثينياً بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة سائق السيارة الهندي".

ولم تذكر الوكالة ملابسات الحادث أو دوافع مطلق النار. وأشارت إلى أنه تمّ نقل الجرحى للمستشفى وإحالة المتّهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأجرت المملكة، المحافظة منذ عقود، تغييرات اجتماعيّة مهمّة أخيراً وإصلاحات اقتصاديّة يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة.

وتشهد البلاد انفتاحاً اجتماعياً وثقافياً غير مسبوق خاصة في الأشهر القليلة الماضية.