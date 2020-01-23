المساواة بين الجنسين... نسبة الرجال تفوق مشاركة النساء في منتدى دافوس

إنها الحقيقة، الرجال موجودون في كلّ مكان في المنتدى الاقتصادي الدولي بدافوس، ويمكن لأي شخص هناك أن يلاحظ انعكاس هيمنتهم الساحقة على الأوساط الاقتصادية والسياسية والمالية في المنتدى، ويعتبر مصطلح "رجل دافوس" هي الصفة لتحديد المشاركين من الأثرياء.

خلال هذا الأسبوع، سجلت نسبة تمثيل النساء، في المنتدى، ربع المشاركين فقط، أي بزيادة 8 نقاط فقط مما كانت عليه في العام 2014 .

تشغل النساء، في جميع أنحاء العالم، 20% من المناصب الوزارية وتوجد 60 إمرأة فقط من بين 1000 شخص من قادة الأعمال الأكثر ثراءً في العالم.

شيلي زاليس، مؤسسة The Female Quotient تقول: "دعونا نتحدث عن الذكور والإناث، وليس الرجال والنساء، فالصفات الذكورية للقيادة عادة هي: العدوانية، الثقة بالنفس، الحزم، التحليل، في المقابل نجد أن الصفات الأنثوية تكون عادة التعاون والإلهام والتعاون وكل ماهو عاطفي."

وأضافت "إنها ميزات تخفيها النساء، لقد أخفينا أعظم ميزاتنا، ومع ذلك، أعتقد أننا نستمد قوتنا من خلافاتنا، نحن نشجعكن جميعًا على استخدام كل نقاط القوة هذه، والأهم من ذلك، هو أن قوة التعاون في خطر".

بالنسبة لأورسولا فون دير لين، فإنه لأول مرة في تاريخ السلطة التنفيذية الأوروبية، نرى شبه توازن بين المفوضين، لكن ماذا عن الاتحاد الأوروبي ككل؟

ففي الاتحاد الأوروبي، تكسب المرأة 84 سنت يورو في المتوسط في المقابل يكسب الرجل 1 يورو عن العمل ذاته، لذلك تعمل المرأة لمدة شهرين تقريبًا مجانًا كل عام.