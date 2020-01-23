إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا

كشف وزير الخارجية الهندي الخميس عن إصابة ممرضة هندية تعمل في السعودية بفيروس كورونا الشبيه بالسارس الذي سجل أول ظهور له في الصين حيث اصاب المئات.

وأفادت تقارير اعلامية هندية أن الممرضة قد تكون التقطت الفيروس بينما كانت تعتني بزميلة لها من الفيليبين تحمل الفيروس.

ومع ذلك لم تعلن الرياض او نيودلهي رسميا حتى الآن عن حالات اصابة بالفيروس.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي في موراليداران إنه "تم فحص نحو 100 ممرضة هندية (...) يعملن في مستشفى الحياة ولم يثبت سوى إصابة ممرضة واحدة بفيروس كورونا".

وأضاف في تغريدة "الممرضة المصابة تخضع للعلاج في مستشفى عسير الوطني وهي تتعافى بشكل جيد".

وأكد موراليداران لفرانس برس انه نفس الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي وأسفر عن وفاة 17 شخصا منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية.

ومذاك، تم تسجيل اصابات في اليابان وهونغ كونغ وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة.