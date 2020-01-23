أعلن البيت الأبيض الأمريكي الخميس أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحدّ من منح تأشيرات الدخول للنساء الحوامل اللواتي تشتبه في أنهنّ يردن السفر إلى الولايات المتحدة بقصد ولادة أطفالهن في هذا البلد من أجل حصولهم تلقائياً على الجنسية.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه "اعتباراً من 24 كانون الثاني/يناير لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين في الدخول إلى الولايات المتحدة من أجل "سياحة الولادة" التي ازدهرت أخيراً كون الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية يحصلون تلقائياً على جنسية هذا البلد.

وأوضح البيان أن القيود الجديدة ستطال "النساء اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة من أجل أن يلدن على الأراضي الأمريكية كي يحصل أطفالهن بصورة تلقائية ودائمة على الجنسية الأمريكية".

ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أنّ "هذا التغيير التنظيمي ضروري لتعزيز الأمن" و"نظام الهجرة الأمريكي" و"سلامة الجنسية الأمريكية". وشدّد البيان على أنّ "صناعة سياحة الولادات" تهدّد بإلقاء "عبء" على كاهل المستشفيات في البلاد، ناهيك عن أنّها "تغذّي النشاط الإجرامي".

ونبّه البيت الأبيض إلى أنّ "وضع حدّ لهذه الثغرات الفاضحة" في النظام الأمريكي "سيتيح مكافحة هذه الانتهاكات المزمنة وفي نهاية المطاف حماية الولايات المتحدة"، فضلاً عن أنّه يتيح الحفاظ على أموال "دافعي الضرائب الأمريكيين".