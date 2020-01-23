وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تسعى لإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة خلال "هذا العام"، في أعقاب بريكست.

واعتبر الوزير متحدثا عن البريطانيين في المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الخميس أن الاتفاق "أولوية قصوى بالنسبة للرئيس دونالد ترامب ونأمل أن نبرمه معهم هذا العام، وهو ما سيكون، في رأينا، جيدا لهم ولنا".

وأضاف وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس متحدثا في نفس الندوة الصحافية أنه "توجد مشاكل أقل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مما هناك بين أي منا والاتحاد الأوروبي. اقتصادانا متشابهان إلى حد بعيد، فهما موجهان إلى حد كبير نحو الخدمات، مع وفرة في الخدمات المالية، وتوجد بالفعل درجة عالية من الاندماج والتنسيق بينهما. لذلك يجب أن يكون الأمر أسهل".

وبعد التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين، وتوقيع اتفاق تبادل حر مع كندا والمكسيك، يسعى الرئيس الأمريكي الذي يفتخر بقدرته على عقد "صفقات"، للمواصلة على نفس الوتيرة.

وصرح ترامب الأربعاء في دافوس أنه يأمل أيضا في عقد اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر.