أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بوزان مساء الجمعة عن تسجيل حالتين إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد في فرنسا، لتكون باريس أول دولة يدخلها الفيروس الذي انتشر في الصين في أوروبا.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة "إن الحالة الأولى تتعلق بمريض تم نقله إلى المستشفى بمدينة بوردو والثانية في باريس". وأضافت الوزيرة أن السلطات ستبذل قصارى جهدها "لاحتواء" انتشار الفيروس.

والجمعة، تضاعفت الحصيلة الرسمية للمصابين بهذا المرض الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في سوق في مدينة ووهان في الصين، مع وفاة 26 شخصا من بين 830 مصابا، بينهم 177 في حال خطيرة. وغادر المستشفيات 34 مصابا "تعافوا"، فيما أخضع للفحص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.

وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة للمرة الأولى بعيداً عن مركز الوباء: الأولى في هوباي وهي المنطقة المحيطة ببكين والثانية في مقاطعة هايلونغجانغ الواقعة على الحدود مع روسيا. كما سجلت عدة دول في آسيا وأمريكا إصابات بفيروس كورونا الجديد.