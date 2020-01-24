إصابة 34 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 34 جنديا أميركيا أصيبوا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحافيين ان "34 جنديا اصيبوا بارتجاج في الدماغ". وكانت السلطات أكدت سابقا اصابة 11 جنديا بارتجاج جراء الهجوم الصاروخي.

ونفذت إيران ضرباتها ضد القوات الأمريكية بالعراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية قرب بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وأدت الضربات الأمريكية آنذاك إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّ العراقي أبو مهدي المهندس الموصوف بأنّه رجل إيران في العراق.