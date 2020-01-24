ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا إلى 14 قتيلا وأكثر من 250 جريحا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن الزلزال الذي وقع في محافظة ألازيغ أدى إلى مقتل 14 شخصا وفق المعلومات الأولية.

وأضافت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال.

وهز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر منطقة سيفريجه في محافظة ألازيغ عند الساعة 8,55 مساء (17,55 بتوقيت غرينتش). وذكر مركز الزلازل الأمريكي إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات. وتقع تركيا على خط الزلزال.

وفي العام 1999 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات إيزميت في غرب تركيا ما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص من بينهم نحو ألف في اسطنبول.