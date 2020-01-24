غريتا تونبرغ: تنتقد المشاركين في منتدى دافوس لتجاهلهم قضية المناخ

نددت الناشطة المراهقة المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ، الجمعة، حول تجاهل الدعوات الموجهة لرؤساء الشركات المجتمعين في دافوس لسحب استثماراتهم فوراً من قطاع الوقود الأحفوري.

وقالت تونبرغ للصحفيين في اليوم الأخير من المؤتمر المنعقد في منتجع دافوس السويسري "كانت لدينا بعض المطالب (من حضور المنتدى الإقتصادي العالمي). بالطّبع، تّم تجاهل هذه المطالب تمامًا. لم نكن نتوّقع غير ذلك".

وكانت تونبرغ من بين أبرز الشّخصيات التي حضرت النسخة الخمسين من منتدى دافوس، إذ أثارت اهتمامًا كبيراً وتعرّضت لانتقادات من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الذي دعاها الخميس لـ"دراسة الاقتصاد".

ولدى سؤالها عن تصريحات منوتشين، قالت المراهقة السويدية "بالطبع لم يكن لها أيّ تأثير. حيث نتعرّض لهذا النوع من الانتقادات على الدوام".

وأضافت "لو اهتممنا بالأمر، فلن يكون بإمكاننا القيام بما نقوم به. نحن نسلّط الأضواء على أنفسنا".

وأكّد السجال بين منوتشين وتونبرغ على التوتّر بشأن التغيّر المناخي الذي ساد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تعرّضت حكومات وشركات كبرى لضغوط من أجل التحرّك لمواجهة الاحتباس الحراري.

ولدى سؤاله عن دعوة الناشطة البالغة من العمر 17 عامًا لوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري بشكل فوري، قال منوتشين الخميس "هل هي خبيرة كبيرة في الإقتصاد؟ من هي؟ لا أفهم".

وقال "بعد ذهابها لدراسة الإقتصاد في الجامعة، يمكنها العودة إلينا لشرح الأمر".

وفي خطاب الثلاثاء، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمن وصفهم بـ"نذراء الشؤم" الذين يتوقعون "نهاية العالم" جرّاء التغيّر المناخي، في تصريحات أعتبرت هجومًا على تونبرغ التي كانت بين الحضور.

ولم يتم أيّ لقاء بين تونبرغ والرئيس الأمريكي خلال المنتدى.