المصادقة رسميا على اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

صادق كل من رئيسا المفوضيّة الأوروبية و رئيس المجلس الأوروبيين الجمعة، إتقاق بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ال"بريكست"

ومع توقيع كل من أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رسميا على الإتفاق، يُحال النّص إلى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير للمصادقة عليه.

والخميس القادم سيوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتّل الأوروبي على الإتّفاق خطّيا، ما يضمن خروجا منظّما لبريطانيا من الإتّحاد في منتصف ليل 31 كانون الثاني/يناير.

وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لايين: "وقعنا شارل ميشال وأنا للتّوعلى اتفاق إنسحاب المملكة المتّحدة من الإتحاد الأوروبي، ما يمّهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي".

بدوره غرّد ميشال قائلا: "الأمور حتما ستتغيّر لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء".

وأضاف بالفرنسية: "أتطلّع لكتابة هذه الصفحة سويا".

وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أُجريت قُبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الاجراءات.