طرد راكبين من على متن طائرة أمريكية والسبب .. إسم شبكة "واي فاي"!

أجبر طاقم شركة طيران أمريكية كانت متوجهة يوم الخميس بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الثاني من مدينة ديترويت إلى مونتريال الكندية على طرد راكبين كانا على متنها بعد أن تبين أن اسم شبكة الواي فاي الخاصة بهما تحمل إسم "ريموت ديتوناتور أو المفجر عن بعد"، الأمر الذي اعتبره المسؤولون بمثابة تهديد.

وقبيل عملية الإقلاع بدقائق طلب طاقم الطائرة التابعة لشركة دلتا الأمريكية من الركاب إغلاق هواتفهم ونقاط الاتصال "واي فاي" إلا أنهم اكتشفوا أن أحد الركاب لم يمتثل لطلبهم وكان يحمل شبكة "واي فاي" شخصية تحمل إسما غريبا ولم يقم بإيقافها مطلقا.

وحذر طاقم الطائرة المسافرين من إبلاغ السلطات بسبب عدم امتثالهم لطلباتهم.

ومن ثم صعد رجال الشرطة على الفور إلى الطائرة وقاموا بتوقيف راكب يبلغ من العمر 42 سنة وسيدة تبلغ حوالي 31 سنة وتم التحقيق معهما.

تم الإفراج عنهما في وقت لاحق.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قال آرون غرينبيرغ أحد المسافرين إنه "اعتقد في البداية أن هناك شخصا خطيرا على متن الطائرة بعد أن أعلن الطيار أنه يتم التعامل مع أحد الركاب على متن الطائرة".

ونشرت الصفحة الخاصة بمدينة ديبورن عبر حسابها الخاص على موقع الانستغرام صورة تحت عنوان "تهديد بوجود قنبلة على متن خطوط دلتا الجوية".