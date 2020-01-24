شاهد: للمرة الأولى.. خبز الكعك على متن محطة الفضاء الدولية

يقولون إن المكان تنبعث منه رائحة اللحم والمعدن الساخن وحتى البارود، إلا أن التجربة والتي تعد الأولى من نوعها منحت الرواد على متن محطة الفضاء الدولية الفرصة لتجربة رائحة الكعك الطازج.

قام رواد الفضاء برئاسة قائد الطاقم لوكا بارميتانو والرائدة كريستينا كوخ وللمرة الأولى بطهي خبز الكعك مع رقائق الشوكولاتة.

واستخدموا فرناً صغيرا على متن المحطة من صناعة شركة "زيرو جي كيتشن" التي قررت إرسال الفرن إلى الفضاء إضافة إلى عجين الكعك ورقائق الشوكولاتة حتى يقوم الرواد بخبزه.

ومن خلال هذه التجربة وبعد أن قام الرواد باستخدام الفرن الخاص، تمكنوا من تحضير وصفة كعكة الشوكولاتة الشهيرة.