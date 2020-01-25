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الصين

الصين تأمر بإجراءات على مستوى البلاد للكشف عن فيروس كورونا بوسائل النقل

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بقلم:  Euronews
الصين تأمر بإجراءات على مستوى البلاد للكشف عن فيروس كورونا بوسائل النقل
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أ ب - Mark Schiefelbein
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أمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية أنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فوراً" إلى مركز صحي. وجاء الإعلان بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة السبت في محاولة لاحتواء المرض.

وكانت الصين قد أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ارتفع الى نحو 1300.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنه تم اكتشاف 444 حالة جديدة على الأقل من الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1287.

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