شاهد: محمد صلاح يستعد لدخول مجموعة مشاهير متحف مدام توسو لدمى الشمع في لندن

يقوم متحف مدام توسو لدمى الشمع في العاصمة البريطانية لندن للتحضير لصناعة دمية من الشمع خاصة باللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي. ونشر اللاعب على حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي صورا لعملية التحضير وأخذ المقاسات والبيانات وملامح الوجهه ولون البشرة والعينين. وبهذا يكون محمد صلاح أول لاعب عربي يدخل المتحف الشهير الذي يضم قائمة كبيرة من مشاهير العالم من سياسيين ورياضيين وفنانين، من بينهم العائلة الملكية البريطانية.

كما نشر "نجم العرب" كما يلقب في مصر شريط فيديو قال فيه باللغة الإنجليزية "مرحبا أنا مو صلاح في متحف مدام توسو في لندن... سأحصل على شبيهي في وقت لاحق من هذا العام".

وفي تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الجمعة عبر صلاح عن حماسه الكبير للعمل مع متحف "مدام توسو".