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العالم

شاهد: رائدا فضاء يصلحان نظام التبريد على متن المحطة الفضائية الدولية

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بقلم:  يورونيوز
شاهد: رائدا فضاء يصلحان نظام التبريد على متن المحطة الفضائية الدولية
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انطلق رائدا الفضاء الأمريكي أندرو مورغان والإيطالي لوكا بارميتانو في رحلة لإصلاح نظام التبريد الخاص بالمحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر أن تستمر الرحلة ست ساعات ونصف الساعة حيث سيقوم الثنائي بإجراء عمليات فحص لتسرب خطوط التبريد بالجهاز الكاشف عن الأشعة الكونية التي تم تجديدها في المطياف وإكمال العمل لاستئناف عمليات الجهاز.

وتضمن إصلاح نظام التبريد ثلاث رحلات سابقة إلى الفضاء تخللها تثبيت نظام التبريد بعد أن تمت ترقيته وتوصيل كابل الطاقة الخاص به وهو عمل معقد يتطلب تنظيف ثمانية خطوط تبريد لأنابيب فولاذية مقاومة للصدأ ثم توصيلها بالنظام الجديد.

وبالإضافة لأهمية إصلاح وصيانة تلك الأجهزة بالمحطة الفضائية الدولية، تؤهل تلك الرحلات الرواد وتعدهم لرحلات مماثلة قد تكون مطلوبة منهم في مهام على سطح القمر وكوكب المريخ مستقبلاً.

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