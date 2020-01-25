اتهامات بالعنصرية بعد حذف ناشطة أوغندية من صورة جمعتها بنشطاء للبيئة في دافوس

اتهمت الناشطة البيئية الأوغندية فانيسا ناكاتي وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بالعنصرية بعدما قامت بحذفها من صورة جمعتها بناشطات أخريات بعد مؤتمر صحفي عقدنه سوياً على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري.

وجمعت الصورة الأصلية فانيسا بالناشطات غريتا تونبرغ ولوكينا تيلى ولويزا نويباور وإيزابيل أكسلسون ولكنها فوجئت برؤيتها منشورة دون وجودها بجانبهن.

الصورة الأصلية أ ب

الصورة بعد حذف فانيسا أ ب

ونشرت فانيسا فيديو مطول على حسابها بموقع تويتر بكت فيه وعبرت عن حزنها العميق تجاه ما وصفته بـ"الشعور بالعنصرية".

Why did you remove me from the photo?



I was part of the group! https://t.co/rrhxcjaSye — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

وقالت فانيسا في الفيديو: "نحن لا نستحق هذا. إفريقيا هي أقل الدول التي تنبعث منها الكربونات، لكننا الأكثر تضرراً من أزمة المناخ. أنت تمحو أصواتنا لن تغير أي شيء. إن محو قصصنا لن يغير شيئًا ".

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

ودافع عدد من نشطاء البيئة عن فانيسا وحق إفريقيا في التعبير والكفاح من أجل محاربة التغير المناخي فقال الناشط الإيرلندي ثيو كولن-موس إنه "من المخجل ليس فقط تجاهل إفريقيا، بل تعمد حذف (فانيسا) من الصورة".

ودافع مدير قسم التصوير في الوكالة عن أسوشيتد برس بالقول إن فانيسا "حُذفت لأغراض تحريرية بحتة" كما اعادت الوكالة نشر الصورة الأصلية بوجود فانيسا.