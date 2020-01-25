شاهد: أفضل المقاطع المصورة لفقرة بدون تعليق في هذا الأسبوع

إليكم متابعينا لمحة عن أبرز المقاطع المصورة لفقرة بدون تعليق خلال هذا الأسبوع:
البداية من هولندا، حيث احتفل الآلاف باليوم الوطني لأزهار التوليب وزينت الساحة الرئيسية للعاصمة الهولندية، أمستردام بحوالي 200 ألف زهرة من مختلف الألوان.
دافوس 2020 والمناخ
في دافوس التقى أمير ويلز البريطاني تشارلز بالناشطة المناخية غريتا ثونبرغ. وقال تشارلز عقب لقائها "إنها رائعة وتمثل أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أحاول بذل كل هذا الجهد طوال هذه السنوات لأنني لا أريد أن يتهمنا أحفادنا بالبقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث لكوكبنا".
القدس وإحياء ذكرى معسكر أوشفيتز
عقب مشاركته في مؤتمر دافوس أكمل الأمير تشارلز سلسلة لقاءاته متوجها إلى القدس للمشاركة في إحياء ذكرى مرور 75 عاماً على تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي حيث قتل أكثر من 1.1 مليون شخص معظمهم من اليهود.
فرنسا وانضمام الموسيقيين إلى المظاهرات
في خطوة غير مسبوقة، نظم موسيقيو ومغنيو أوبرا باريس حفلا موسيقيا في الهواء الطلق أمام دار الأوبرا التاريخية في المدينة احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يسعى إلى إنهاء برنامج التقاعد الخاص.
غينيا وأسراب الجرد
غزت أسراب الجراد الصحراوي عدة مناطق في كينيا وألحقت أضرارًا جسيمة بالأراضي الزراعية.
المهاجرون يتحدون ترامب
في تحد واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته عبر الآلاف من أمريكا الوسطى نهر سوشياتى في غواتيمالا من أجل دخول المكسيك ومنها إلى الولايات المتحدة.
إسبانيا والعاصفة غلوريا
وأخيرا من إسبانيا، غطت كميات هائلة من زبد البحر يوم الثلاثاء شوارع بلدة توسا دي مار الساحلية بعد أن تسببت العاصفة غلوريا في أمواج عالية وحركة كبيرة لمياه البحر وتشكل ظاهرة الرغوة البحرية.
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