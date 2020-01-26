المنتخب المصري لكرة اليد يتوج بكأس الأمم الإفريقية ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد الى اولمبياد طوكيو 2020 بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره التونسي 27-23 الأحد في المباراة النهائية بصالة رادس في العاصمة تونس. ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الاول لصالحه بفارق أربعة أهداف (15-11) مع الثواني الاخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب تونس في العودة وتقليص الفارق إلى هدفين في أول 6 دقائق 14-16، لكن الفراعنة استعادوا السيطرة بعد مرور 10 دقائق وأحرز أحمد الأحمر أول أهدافه في هذا الشوط.

وبالرغم من محاولات تونس لتقليص الفارق، حافظ لاعبو منتخب مصر على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة (24-19).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي بإلقاء زجاجات مياه على لاعبي مصر بجانب نزول أحد المشجعين أرضية صالة رادس والتعدي على اللاعبين، وتم استكمال المباراة بعد عودة الهدوء الى الصالة.

وحاول منتخب تونس تقليص الفارق والعودة في المباراة لكن الفراعنة خرجوا بها الى بر الامان 27-23، ونجحوا في تحقيق الانتصار الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم أمام تونس على أرضها ووسط جماهيرها. وأحرز منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على أنغولا 32-27.

وسيخوض كلا من المنتخبين التونسي والجزائري ملحق التصفيات المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من 17 إلي 19 نيسان/أبريل مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا والسويد.