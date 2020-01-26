نتنياهو: صفقة القرن ووجود ترامب بالبيت الأبيض فرصة تحدث مرة في التاريخ ولا يجوز تفويتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد إنه يتمنى أن يصنع التاريخ بينما يترقب العالم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن تفاصيل ما يعرف بـ"صفقة القرن" المتعلقة بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات نتنياهو قبل سفره إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب الذي قال إنه قد يعلن عن تفاصيل الصفقة خلال الأيام القليلة لمقبلة.

وقال نتنياهو إن علاقته الوطيدة بترامب هي فرصة لا تأتي لإسرائيل سوى مرة واحدة في العمر وهو ما يستوجب ضرورة "عدم تفويتها".

ويتوقع تحيز خطة ترامب للجانب الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين الذين أعلنوا رفضهم المبدئي لها واتهموا الرئيس الأمريكي بدعم إسرائيل بشكل غير عادل.

ويسعى نتنياهو لتحقيق نصر سياسي خارجي يمنحه دفعة لتخطي المصاعب الداخلية التي يواجهها بالإضافة لاتهامات رسمية بالاحتيال.

ويخوض نتنياهو حملة انتخابية قبل إجراء ثالث انتخابات برلمانية إسرائيلية في أقل من عام بعدما فشل في الفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة والبقاء في منصبه بلا منازع إثر الاستحقاقين الانتخابيين السابقين.

وفي الوقت نفسه يسعى ترامب لاسترضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي للاستفادة من علاقات الأخير الجيدة بيهود أمريكيين نافذين يمكنهم معاونة الرئيس الأمريكي خلال خوضه الانتخابات الرئاسية التي ستقام في شهر نوفمبر – تشرين الثاني القادم.