وفاة نجم كرة السلة الأمريكية السابق براينت في حادث تحطم مروحية

أعلن موقع "تي أم زي" الأمريكي الأحد وفاة نجم كرة السلة الأمريكية السابق كوبي براينت في حادث تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا. وأوضح الموقع أن "براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق"، مشيرا إلى أنن "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".

وولد كوبي براينت في 23 أغسطس/ تموز 1978 في فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا وهو إبن لاعب السلة السابق في فيلادلفيا 76 والمدرب السابق لفريق لوس أنجلس سباركس جو "جيلي بين" براينت.

لعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010). كما شارك في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الاولمبية مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.