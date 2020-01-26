فيديو: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ألازيغ شرق تركيا إلى 35 قتيلا

أعلنت السلطات التركية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد الجمعة إلى 35 قتيلاً على الأقل بحسب فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي وذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث الحكومية (أفاد) أن عدد الجرحى في محافظتي إلازيغ وملاطية بلغ 1607 أشخاص.

ووقع الزلزال، الذي حدد المركز الأمريكي للجيوفيزياء قوته بـ6,8 درجات، مساء الجمعة في محافظة إلازيغ وشعر به سكان الدول المجاورة.

ويواصل رجال الإنقاذ صباح الأحد البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في وسط مدينة إلازيغ، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

وقالت الهيئة التركية نفسها إنه تم العثور على 45 شخصاً أحياء تحت الأنقاض منذ الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن حوالى ثمانين مبنى انهاروا في إلازيغ وملاطية وأصيب 645 مسكناً بأضرار جسيمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تفقد السبت المحافظتين المنكوبتين حيث أكد أن "الإجراءات اللازمة ستتخذ فوراً (...) حتى لا يبقى أحد بلا مسكن".

الزلازل تتكرر في تركيا لاسيما وأن البلاد تقع فوق خطي صدع رئيسيين.

وأخلت مصلحة السجون التركية سجن أديامان الواقع على بعد 110 كيلومترات جنوب غرب مركز الهزة، بعد أن لحق به دمار، وتم نقل 800 سجين إلى مراكز اعتقال وسجون قريبة.