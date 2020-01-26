شاهد: نانت وبوردو يكرمان المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا في الذكرى الأولى لمقتله

كرّم كل من نادي نانت وبوردو الفرنسيين المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا قبل إنطلاق مباراة ديربي الأطلسي بينهما في ملعب لابوجوار بنانت. المباراة جرت في جو محزن في الذكرى الأولى لمقتل مهاجم نادي نانت الأرجنتيني سالا في حادث تحطم طائرة. وقُتل سالا البالغ من العمر 28 عامًا في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما تحطمت الطائرة الصغيرة التي كانت تقله نحو مدينة كارديف للإنضام إلى نادي المدينة في إطار عقد تنقل مقابل 19.5 مليون دولار.

وارتدى نانت قميصًا أبيض وأزرق باهتًا مستوحى من ألوان منتخب الأرجنتين، بينما لبس نادي بوردو الذي لعب في صفوفه سالا، قميصا حمل علمًا أرجنتينيًا وأحرف إسم اللاعب. كما تم عرض صورة سالا في دائرة وسط الملعب أثناء عملية التحضير قبل إلتزام دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة.

وعلى المدرجات وضع أنصار نادي نانت أزهارًا على أطراف الملعب ورددوا أغنية تخلد ذكرى سالا في الدقيقة التاسعة، وهو نفس رقم القميص الذي كان يرتديه اللاعب. وغادر سالا الأرجنتين لينضم إلى نادي بوردو في العام 2012 ثم لعب لصالح نانت بين عامي 2015 و=2019.

وعن نتيجة اللقاء فاز بوردوبهدف لصفر على نانت بفضل هدف متأخر من جيمي برياند. ولعب نانت معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أندريه جيروتو.