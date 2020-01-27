حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب، بحسب ما قال محام اليوم الإثنين.

وقضت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت بتأييد قرار المحكمة الإدارية (أول درجة) الصادر عام 2016 بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وقال أحمد مهران المحامي عن 80 باحثة منقبّة يعملن بهيئة تدريس جامعة القاهرة لوكالة فرانس برس "صدر قرار نهائي برفض الطعون التي تقدمت بها المنقبات في قرار حظر النقاب ولكن حتى الآن لا نعرف الأسباب".

وكان جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق أصدر سنة 2015 قرارا يحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. ولجأت المحتجات منهن إلى القضاء أملا في إلغاء القرار.

وصدر قرار رئيس جامعة القاهرة بعد حوالي عامين من إطاحة الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.

وقال مهران إن "السبب الوحيد الذي تم إعلانه لتبرير القرار كان تحقيق التواصل بين الطالب والاستاذ"، مشيرا إلى أن "النقاب لم يُحظر على طالبات الجامعة نفسها".

ويرى مهران أنه "من الصعب تنفيذ هذا الحكم لاسيما أن المنقّبات في هيئة تدرس الجامعة لا يزلن يعملن منذ 2015 من دون التخلي عن النقاب بل ويتدرجن في وظائفهن".