تحطم طائرة في شرق أفغانستان

تحطمت طائرة في ولاية غزنة بشرق أفغانستان الاثنين، وفق مسؤولين، لكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو ما إن كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية.

وقال المتحدث باسم حاكم غزنة عارف نوري لوكالة فرانس برس "قرابة الساعة 13,10 (08,40 بتوقيت غرينتش) تحطمت طائرة في منطقة ديه ياك بولاية غزنة. النيران تشتعل في الطائرة والقرويون يحاولون إخمادها. ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت طائرة ركاب أو طائرة عسكرية".

بدوره أكد متحدث باسم شرطة الولاية وقوع الحادث لكنه أيضا لم يتمكن من تحديد نوع الطائرة.

وتتكرر حوادث تحطم طائرات عسكرية، وخصوصا مروحيات، في أفغانستان حيث الأحوال الجوية قاسية والطائرات المتهالكة تستخدم إلى أقصى حدودها في الدولة التي تمزقها الحرب وحيث كثيرا ما يستهدف المتمردون مروحيات.

وتعود آخر كوارث الطائرات المدنية إلى أيار/مايو 2010، عندما تحطمت طائرة قديمة تابعة لخطوط بامير وسط سوء الأحوال الجوية خلال رحلة من ولاية قندوز (شمال) إلى كابول.

وكان على متن الطائرة طاقم من ستة أفراد و38 راكبا عندما تحطمت في منطقة جبلية على بعد 20 كلم عن كابول.