وزير سعودي: لا يمكن للإسرائيليين زيارة السعودية "في الوقت الراهن"

ذكرت قناة "سي إن إن" نقلا عن وزير سعودي أن حاملي جواز السفر الإسرائيلي لا يمكنهم زيارة المملكة "في الوقت الراهن"، غداة إعلان إسرائيل عن مرسوم يسمح لمواطنيها بزيارة المملكة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية في إسرائيل أرييه درعي يوم أمس الأحد أن الوزير "وقع ولأول مرة على أمر يمنح تصريح خروج للإسرائيليين إلى المملكة العربية السعودية". وهي خطوة تدل على تقارب بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة والعدوين لإيران.

وفي حديث لقناة "سي إن إن" أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود، حسب الموقع العربي للقناة الأمريكية أن "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".

وقرار السلطات الإسرائيلية يجب أن يسمح بإصدار تراخيص خروج إلى السعودية "لأغراض دينية خلال الحج والعمرة" أو "المشاركة في اجتماعات للأعمال أو بحثا عن استثمارات".

ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية رسمية مع الدولة العبرية. وتشترط الدول العربية تسوية القضية الفلسطينية للتطبيع مع إسرائيل.

وأضاف الأمير فيصل "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد"، رافضا التعليق على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب أنه سينشر خطة السلام التي وضعها يوم غد الثلاثاء عند الساعة 17.00 ت غ. ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى مقاطعة هذا المشروع باعتبار أن الرئيس الأمريكي منحاز لإسرائيل.