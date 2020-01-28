الحكم على شقيق مغنية الراب نيكي ميناج بالسجن 25 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنة زوجته

حكم على جيلاني ميناج شقيق مغنية الراب نيكي ميناج بالسجن 25 سنة، إثر إدانته بالاعتداء جنسيا على ابنة زوجته البالغة من العمر 11 سنة في موطنه جمهورية ترينيداد وتوباغو.

وكان القضاء أدان جيلاني أدين أواخر 2017 بالاعتداء الجنسي الوحشي على الطفلة وتعريضها للخطر. وقد أدلت الطفلة بشهادتها خلال المحاكمة، حيث قالت إن ماراج اغتصبها مرات عدة سنة 2015، عندما كانت والدتها في العمل.

وقال المحامون إن إثباتات الحمض النووي المأخوذة من ملابس الطفلة الداخلية تتعلق بماراج، كما أدلى الأخ الأصغر للطفلة بشهادته أمام المحكمة قائلا إنه شهد إحدى تلك الاعتداءات مرة.

من جانبه قال ماراج أمام المحكمة إنه كان يعاني من مشكلة تعاطي الكحول، مطالبا بمنحه فرصة ثانية، كما طالب محاميه بتخفيف الحكم إلى عشر سنوات، قائلا إنه سيلجأ إلى استئناف الحكم.