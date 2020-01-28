ارتفاع قتلى فيروس كورونا في الصين إلى 106 وظهور أول حالة إصابة بألمانيا

ارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيّات في الصين حيث واصل الوباء تفشّيه مع تسجيل حوالى 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقالت لجنة الصحّة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا الجديد 2019"، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديداً لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصاً آخر ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.

إرجاء السفر إلى الخارج

أوصت السلطات التي تبذل جهوداً شاقة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، الثلاثاء مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج. وقالت الإدارة الوطنية للهجرة في بيان "نوصي المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها"، مذكرة بأن "خفض التنقلات عبر الحدود يساهم في السيطرة على الوباء".

إصابة مؤكدة في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية ليل الإثنين-الثلاثاء تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل يقيم في إقليم بافاريا (جنوب) ووضع في العزل الصحي.

وقال متحدّث باسم وزارة الصحة في إقليم بافاريا إنّ "رجلاً من منطقة ستارنبرغ أصيب بفيروس كورونا الجديد" و"وضع تحت المراقبة الطبيّة وفي العزل الصحي".

وكانت ألمانيا دعت مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين منذ يوم أمس. وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "على المسافرين أن يدرسوا إرجاء أو إلغاء رحلاتهم غير الضرورية إلى الصين"، وذلك خلال مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

طوكيو لإجلاء رعاياها من "بؤرة الفيروس"

أعلن وزير الخارجية الياباني صباح اليوم الثلاثاء أن طوكيو سترسل بأسرع وقت (بدءاً من اليوم) طائرة لإجلاء نحو مئتين من رعاياها من هذه المدينة التي تقع في وسط الصين وتشكل بؤرة لفيروس كورونا الجديد.

وقال توشيميتسو موتيجي للصحافيين إن "الجانب الصيني أبلغنا أنه مستعد الآن لاستقبال رحلة تشارتر"، مضيفاً "الرحلة الأولى ستقلع مساء اليوم (الثلاثاء) وسننقل مواد مساعدات مثل أقنعه وملابس وقاية للصينيين ولليابانيين كذلك".

إغلاق المدارس والجامعات

أرجأت السلطات الصينية الثلاثاء إلى أجل غير مسمّى موعد استئاف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحدّ من تفشّي فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية إنّ موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدّد لاحقاً، علماً بأنّ التلامذة والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حالياً في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وجاء في البيان "يجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة تأجيل موعد بدء فصل الربيع".

أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية "فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة" بالاتّفاق مع الحكومة المركزية، ما يعني تحديد كل حالة على حدة، بحسب التعميم.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنّها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس "بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمّع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".

وكانت الصين أعلنت الإثنين أنّ عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 الجاري وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه تمّ تمديدها لغاية 2 شباط/فبراير وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم هذا الفيروس الوبائي الذي ينتقل عبر الجهاز التنفّسي إلى 106 وفيّات وأكثر من أربعة آلاف إصابة.

وقالت لجنة الصحّة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى "فيروس كورونا الجديد 2019"، إنّ الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديداً لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصاً آخر ممّا رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.