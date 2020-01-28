"فيسبوك" تقيّد سفر موظفيها إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة فيسبوك الأميركية عن تشديد الإجراءات على سفر موظفيها إلى الصين بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة 106 أشخاص كما أصيب به أكثر من 4000 بحسب السلطات الصينية.

وبحسب مقربين من الشركة الأميركية، فإن تقييد سفر الموظفين ينطبق على الجميع من دون استثناء، حيث تمنع فيسبوك أي سفرة غير ضرورية وبدأ مفعوله بالسريان منذ يوم أمس، الإثنين.

وتذكر مصادر بلومبرغ الأميركية أن موظفي الشركة الموجودين حالياً في الصين طُلب منهم العمل من البيت، ما سيصعب عليهم مهمّات كثيرة، أبرزها التجارية، التي يقومون فيها في الدولة الشيوعية.

ذلك أن سفر موظفي فيسبوك من الولايات المتحدة إلى الصين أمر عادي، وغالباً ما يهدف إلى شراء منتجات وأجهزة إلكترونية يتم تصنيعها في الصين.

وتقول مصادر بلومبرغ إن المنتجات التي تقدمها الشركة الأميركية لن تتأثر في الوقت الحالي ولكنها الشركة قد تواجه تأخيراً في المستقبل في حال طال وقت أزمة فيروس كورونا وهذا الأمر محتمل.

وعلى الرغم من ضخامتها تعتبر شركة فيسبوك أضعف عمالقة التكنولوجيا الأميركية من ناحية تصنيع القطع الإلكترونية وهذا ما قد يضعها في مأزق نتيجة انتشار كورونا.