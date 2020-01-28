ارتفعت حصيلة عدد قتلى ضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرقي البرازيل إلى نحو 44 شخصا، فيما بلغ عدد المفقودين 19 شخصا بحسب السلطات. وفقد معظم الضحايا حياتهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيار المنازل التي بني الكثير منها بطرق عشوائية. وقد أجبر 17 ألف شخص على مغادرة منازلهم في نحو 58 بلدة ومدينة من ولاية ميناس غريس، بما في ذلك عاصمتها بيلو هوريزونتي، فيما فر آخرون يزيد عددهم عن العشرة آلاف نحو ولايات مجاورة. وكانت الفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هي الأسوأ منذ قرن وعشر سنوات.
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