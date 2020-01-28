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إسرائيل

نتنياهو يعلن سحب طلب الحصول على الحصانة البرلمانية من المحاكمة

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو   -  
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AP - Manuel Balce Ceneta
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الثلاثاء أنه سحب طلب الحصانة من الكنيست قبل ساعة من بدء جلسة للبرلمان الإسرائيلي لبحث هذا الطلب.

وأكد نتنياهو الذي يزور واشنطن بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط إنه قرر "عدم السماح لهذه اللعبة القذرة بالاستمرار".

אזרחי ישראל, בשעה גורלית זו לעם ישראל, בעת שאני נמצא בארה"ב בשליחות היסטורית לעצב את גבולות הקבע של ישראל ולהבטיח את...

Publiée par ‎Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו‎ sur Lundi 27 janvier 2020

وتابع نتنياهو "أبلغت رئيس البرلمان أنني أسحب طلبي للحصانة". .

من المقرر أن يجتمع الكنيست اليوم، لمناقشة تشكيل لجنة حول طلب رئيس الوزراء بالحصول على الحصانة من المقاضاة في تهم فساد.

ووجه الادعاء الإسرائيلي تهم الاحتيال وانتهاك الثقة والرشوة لنتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ثلاث قضايا منفصلة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفات.

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