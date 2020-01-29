تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "2019- إن كو في" في الصين القارّية عددَ الإصابات بوباء سارس الذي شهدته البلاد بين عامي 2002 و2003، بحسب أرقام رسميّة نُشرت اليوم الأربعاء. وسجّلت السلطات الصحّية في الصين القاريّة 5974 إصابة بفيروس كورونا الجديد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 132.

"السارْس" مقارنة بكورونا الجديد

أمّا فيروس سارس (المتلازمة التنفّسية الحادّة الوخيمة) فأصيب به في حينه 5327 شخصاً في الصين القارّية وأودى بحياة 349 آخرين في أنحاء البلاد. وعلى الصعيد العالمي تسبّب وباء سارس في وفاة 774 شخصاً من أصل 8096 مصاباً بين عامي 2002 و2003 قبل أن تتمّ السيطرة عليه، بحسب منظّمة الصحّة العالميّة.

وفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في ووهان في وسط الصين ينتقل على غرار السارس بين البشر ويؤدّي إلى مشاكل خطيرة في الجهاز التنفّسي، بحسب ما توافق عليه عدّة أطباء.

وينتمي الفيروس الجديد "2019 - إن كو في" كما فيروس سارس إلى عائلة الفيروسات التاجية نفسها، ولديهما 80% من أوجه التشابه على الصعيد الوراثي. ومع ذلك، فإنّ فيروس كورونا الجديد يُعتبر أقلّ "قوّة" ولكن أكثر قدرة على الانتشار.

وقال غاو فو، المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الامراض والوقاية منها، لصحافيّين الأحد "كما نرى حتّى الآن، فإنّ هذا المرض ليس بقوّة السارس".

في المقابل، فإنّ الفيروس الجديد لديه فترة حضانة تصل إلى أسبوعين و"العدوى ممكنة خلال فترة الحضانة" أي حتى قبل ظهور الأعراض، و"هو الأمر الذي يختلف كثيراً عن السارس"، بحسب ما أوضح ما شياوي، رئيس لجنة الصحّة الوطنيّة .

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين "لدينا الانطباع بأنّ (...) انتشار هذا الفيروس اليوم أسرع من السارس، ولكن في المقابل فإنّ نسبة الوفيات أقلّ بكثير".

عامل في جهاز طبي في أحد مستشفيات ووهان يدون اسم زميله على بدلته للتعرف عليه خلال العمل Xiong Qi/Xinhua via AP Xiong Qi

تلكؤ المسؤولين الصينيين

في الأسبوع الفائت، حضر مسؤولون صينيون في مدينة ووهان حفلة رأس السنة القمرية حيث أقيمت عروض راقصة وموسيقية ومسرحية. وكان كل شيء ليبدو عادياً لو أن بعض مقدمي تلك العروض لم تبدُ عليهم عوارض فيروس كورونا الجديد.

بحسب ما تقوله وكالة أستوشييتد برس، إن بعض المشاركين في العروض كانوا مصابين بالرشح وبعضهم الآخر كان يسعل. وفي اليوم التالي استيقظ الناس في ووهان، ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، على أوامر لإغلاق المطار ومحطات القطار والحافلات.

عندها تهافت الآلاف إلى المستشفيات التي سريعاً ما طلبت كميات إضافية من الأقنعة والكمامات وغيرها من العتاد الطبي الذي بيع بسرعة البرق. ومنذ ذلك اليوم بدأ الصينيون يعبرون عن سخطهم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات، سائلين عمّ دفع المسؤولين إلى حضور حفل بدل الاهتمام بالسيطرة على الوباء المتفشي.

وكانت السلطات الصحية في ووهان لم تسجل أية إصالة ما بين الـ5 والـ17 من كانون الثاني/يناير، فيما شارك المئات من المسؤولين في تجمعين سياسيين كبيرين في المدينة. وفقط في تاريخ الـ19 من الشهر ذاته، أرسلت اللجنة الوطنية الصحية فريقاً للتحقيق في انتشار الفيروس، وبعدها بقليل تمّ الإعلان عن مدى خطورة الوضع.

أساساً لم تبلغ الحكومة الصينية منظمة الصحة الدولية بوجود الفيروس الجديد من كورونا إلا في نهاية العام الفائت، تحديداً في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر.

واتهم البعض المسؤولين بالتلكؤ، كما طالب بعضهم الآخر بإقالة حاكم المدينة. ولكن الرقابة الصينية كانت حاضرة أيضاً لكم أفواه المطالبين بمحاسبة المسؤولين، تماماً كما حصل مع الصحافي جانغ أوفا الذي يعمل في صحيفة موالية للسلطة.

تسجيل أوّل إصابة في الشرق الأوسط

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفراد عائلة قادمة من ووهان في الصين، في أول إصابة بهذا الفيروس في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية" مضيفة أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

أستراليا: حجر صحّي في جزيرة

تعتزم أستراليا إجلاء مواطنيها من المنطقة التي شكّلت بؤرةً لتفشّي فيروس كورونا الجديد في الصين، على أن تفرض عليهم حجراً صحّياً في جزيرة تُستخدم عادةً لاحتجاز طالبي اللجوء، بحسب مقترحات كشِف النقاب عنها الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنّ الأستراليّين "الأكثر ضعفًا"، بمن فيهم الأطفال وكبار السنّ، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستُمنح لهم الأولويّة في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليّين.

وثمة نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

جزيرة الميلاد شمال غربي أستراليا تستخدم عادة لاستقبال المهاجرين Google Maps Youssef, Samir

طائرات أجنبية تجلي مواطنيها والصين تتعهد

أعادت اليابان والولايات المتّحدة الأربعاء مئات من رعاياهما من مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة تفشّي فيروس كورونا الجديد الذي يُواصل حصد مزيد من الأرواح.

واليابان أوّل دولة تُعيد دفعةً من مواطنيها البالغ عددهم 650 في مقاطعة هوبي الصينيّة.

كذلك، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها أرسلت طائرةً إلى ووهان لإجلاء موظّفي قنصليّتها في المدينة فضلاً عن مواطنين أميركيّين آخرين.

وكانت فرنسا أعلنت أمس أنّها أرسلت طائرةً ستصل الخميس إلى ووهان، على أن تُعيد دفعةً أولى من الفرنسيّين "على الأرجح الجمعة". وسيوضَع هؤلاء في حجر صحّي 14 يوماً لدى عودتهم، وفق ما أوضحت وزيرة الصحّة الفرنسيّة أنييس بوزين.

وتعهّدت بكين الثلاثاء بمزيد من "الشفافية" حيال "شيطان" فيروس كورونا الجديد، وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ "الوباء شيطان، ولا يُمكننا تركه يختبئ".

الرئيس الصيني شي جين بينغ AP Photo/Pavel Golovkin

الإصابات حول العالم

تايلاند: 14 إصابة

تايوان: 8 إصابات

سنغافورة وماليزيا واليابان: 7 إصابات في كل دولة

أستراليا والولايات المتحدة الأميركية: 5 إصابات في كل دولة

كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا: 4 إصابات في كل دولة

كندا: 3 إصابات

فيتنام: إصابتان

بينما تمّ تسجيل إصابة واحدة في كل من النيبال وكمبوديا وسريلانكا.