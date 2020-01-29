صفقة القرن و"بيبي" من الإشارة يفهمُ.. شاهد غمْزة ترامب لنتنياهو

لم تفوّت كاميرات وسائل الإعلام غمزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مضمون "خطة السلام" المعروفة باسم "صفقة القرن". الغمزة أثبتت مرة أخرى مستوى الانسجام بين سيد البيت الأبيض وضيفه. الرئيس الأمريكي اعتبر أن خطة السلام تعتبر الأفضل للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وتعمل على تحقيق قيام دولة فلسطينية من جهة وعلى ضمان أمن إسرائيل من جهة أخرى.

وأكد ترامب أمام وسائل الإعلام خلال عرض الخطة أن "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة ولن تتم تجزئتها"، ولم يفاجئ تصريح ترامب أي أحد لأن الرئيس الأمريكي سبق وأن اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي خضم حديثه اعتبر الرئيس الأميركي أن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة"، وأنه سيسعى للعمل معهم "بشكل متواصل لتحديد أراضٍ مستقبلية للدولة الفلسطينية، بما يشمل نبذهم للإرهاب".