البرلمان الأوروبي يصادق بغالبية كبيرة على اتفاق بريكست

صادق البرلمان الاوروبي الأربعاء بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتاً ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت.

وبينما احتضن النواب البريطانيون المناصرين لخروج بلادهم من الاتحاد بعضهم البعض احتفالاً بالتصديق، شدد ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان، على بقاء الروابط الوطيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى بعد بريكست.

وقال ساسولي: "لقد وقفنا جنباً إلى جنب في البرلمان الأوروبي. خمسون عاماً من التكامل لا يمكن أن تختفي بسهولة".

وهذه هي المرحلة الرئيسية الاخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول بريكست.