شاهد: مظاهرات منددة ب"صفقة القرن" في بيت لحم والشرطة الإسرائيلية ترد بقنابل الغاز

تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الأربعاء في بيت لحم بالضفة الغربية تنديداً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وأحرق المتظاهرون العلم الأمريكي بينما ردت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتمنح خطة ترامب الفلسطينيين حكما ذاتيا في مناطق محدودة ومتفرقة من الضفة الغربية وبعض الأحياء على مشارف القدس على ان تحتفظ إسرائيل بسيادتها على مستوطنات بنيت على أراض محتلة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها التام لخطة ترامب كما توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر لحشد دعم الجامعة العربية من أجل رفض "صفقة القرن".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وأجزاء من هضبة الجولان السوري في الخامس من حزيران/يونيو 1967، وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.