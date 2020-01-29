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تمكن عناصر الأمن بالولايات المتحدة من إنقاذ رنة سقطت في حوض سباحة شبه متجمد في منطقة "فاييت كاونتري" الريفية. وعثر عناصر الأمن على الرنة دون حراك في حوض السباحة بعد أن فشلت في الخروج. ونجح عناصر الأمن في سحب الحيوان الذي فرّ بعيدا بمجرد أن لامست أقدامه الأرض.

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